Песков: Российские диппредставительства окажут всю необходимую поддержку арестованному в США топ-менеджеру НОВАТЭКа

Российские диппредставительства окажут всю необходимую поддержку арестованному в США топ-менеджеру НОВАТЭКа Марку Джитвэю. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Поскольку этот человек также является гражданином Российской Федерации, если я правильно понимаю, то есть, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, интересуемся обстоятельствами дела. И, конечно, со стороны наших диппредставительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие», — отметил Д.Песков.

В то же время он обратил внимание, что Джитвэй «также является и гражданином США, и несет в плане налогов определенные обязательства». «И данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы», — заключил Д.Песков.