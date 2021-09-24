В Петербурге двое полицейских потребовали компенсацию в качестве возмещения морального вреда за надпись на плакате

В Санкт-Петербурге двое полицейских потребовали компенсацию в качестве возмещения морального вреда за надпись на плакате, с которым вышел местный активист.

Два сержанта петербургской полиции намерены взыскать по сто тысяч рублей с активиста Павла Иванкина, которого задержали во время пикета в начале этого года. На плакате, с которым петербуржец вышел в центр города, он разместил короткий оскорбительный лозунг о полицейских. Сам Иванкин объяснил, что таким образом выразил отношение к действиям силовиков на акциях в поддержку политика Алексея Навального. После задержания против активиста возбудили уголовное дело за оскорбление представителей власти. А сотрудники, которые забирали Иванкина в автозак и прочли надпись, сочли, что имеют право на возмещение морального ущерба. Судя по тексту иска, на плакате активист поместил «оскорбительное выражение и негативную оценку личности и служебной деятельности сотрудников полиции». Сумму компенсации определит мировой суд. Решение по уголовному делу пока не вынесли.

Виновному в оскорблении представителя власти грозит штраф или исправительные работы.