В Невском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных ограбили отделение банка, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Это произошло около двух часов назад. Злоумышленники были в масках и угрожали работникам кредитного учреждения предметами, похожими на пистолет. Сумма похищенного в настоящее время устанавливается. Полиция ведет розыск преступников.
2021-09-24T13:07:32+03:00
2021-09-24T13:07:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 24 сентября 2021
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