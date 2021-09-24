В Невском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных ограбили отделение банка, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах. Это произошло около двух часов назад. Злоумышленники были в масках и угрожали работникам кредитного учреждения предметами, похожими на пистолет. Сумма похищенного в настоящее время устанавливается. Полиция ведет розыск преступников.