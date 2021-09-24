Центризбирком признал состоявшимися выборы в Госдуму и утвердил результаты: «Единая Россия» получает 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» — 27, ЛДПР – 21 место и «Новые люди» — 13.

Глава ЦИКа Элла Памфилова сообщила, что комиссия получила 200 жалоб на возможные фальсификации и 166 обращений о принуждении к голосованию. Они будут проверены. Памфилова считает также, что трехдневное голосование оправдало себя в период пандемии. Система видеонаблюдения показала максимальную эффективность. Объявлено также, что к следующим федеральным выборам будет создана единая система онлайн-голосования.