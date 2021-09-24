В России зарегистрирован самый высокий с момента начала пандемии показатель смертности от опасной инфекции

Только за минувшие сутки победить вирус не смогли 828 человек. При этом наибольшую летальность фиксируют в Санкт-Петербурге, где скончались 59 жителей. Еще 56 зарегистрировано в Москве и 37 – в Свердловской области.

Что касается заболеваемости, то в стране диагноз уже вторые сутки подтверждается у более чем 20 тысяч граждан. Уже традиционно самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Москве, где по сравнению со вчерашним днем показатели несколько ниже, но вместе с тем в динамике довольно высоки. За сутки больничный открыли почти 3 тысячи человек. Следом идет Санкт-Петербург, в котором уже несколько дней наблюдается небольшой рост заболеваемости. За день коронавирус подтвердился у почти 2 тысяч граждан. В Подмосковье этот показатель уже долгое время колеблется на отметке в тысячу человек.

Роспотребнадзор ранее объяснил ухудшающуюся статистику активизацией в осенний период сезонных заболеваний. Власти также призвали активнее прививаться, поскольку все вакцины продемонстрировали свою эффективность.

Замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов в интервью агентству РИА Новости выказал уверенность, что этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в прошлом году.