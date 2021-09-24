Двое из четырнадцати пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов помещены в реанимацию, сообщают медики. Пятеро туристов погибли, подтвердили в МЧС. Один из участников восхождения Сергей Петров рассказал в интервью телеканалу РБК, что погода сильно ухудшилась, когда альпинисты спускались с вершины. Сергей Петров добавил, что гиды в его группе действовали профессионально.