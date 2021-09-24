Двое из четырнадцати пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов помещены в реанимацию, сообщают медики. Пятеро туристов погибли, подтвердили в МЧС. Один из участников восхождения Сергей Петров рассказал в интервью телеканалу РБК, что погода сильно ухудшилась, когда альпинисты спускались с вершины. Сергей Петров добавил, что гиды в его группе действовали профессионально.
2021-09-24T12:33:47+03:00
2021-09-24T12:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 24 сентября 2021
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