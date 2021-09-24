В российских школах могут ввести новую технологию, при помощи которой хотят выявлять потенциальных убийц и насильников

Учащихся со склонностями к опасному поведению предлагают обнаруживать путем анализа их письменных работ. Такая идея возникла у депутатов Госдумы после массовых расстрелов в Казани и Перми. Как пишет газета «Ведомости», ответственным органом за разработку технической части назначили Росмолодежь. Там пока никак не комментировали свои планы по работе с нововведением.

Многие психотерапевты скептически восприняли эту задумку. Они говорят, что распознать реальные изменения в сознании можно только при анализе больших объемов текстов, например, сочинений школьников за несколько лет. И этим должен заниматься человек, а не машина. Пока, по их словам, в мире нет технологий, которые доказали бы свою эффективность в этом вопросе. При этом лингвисты убеждены: тексты должны писаться на свободную тему – школьные сочинения из программы по литературе для этого не подходят.

На создание и разработку программы в бюджете запланировано выделить почти 2 млрд рублей. Некоторые эксперты говорят, что сумма завышена минимум в 2 раза.