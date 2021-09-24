Глава следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах. В интервью ТАСС он отметил, что связь между такой демонстрацией и агрессией молодежи давно доказана. Также Бастрыкин связывает нападения на учебные заведения с влиянием Интернета.