В столичных роддомах иностранцев агитируют рожать в Москве

Это выяснило интернет-издание Ридовка.

На информационных стендах разложены буклеты, в которых мигрантам обещают по 20 тысяч единовременных выплат, если они приедут рожать именно в столицу, обратила внимание Ридовка. В Качестве альтернативы предлагается подарок: комплект для новорожденного. В его состав входят вещи первой необходимости, а также зимняя и демисезонная одежда. Эта же информация есть на сайте проекта «Роды в Москве». Материалы переведены на несколько языков бывшего СССР, в том числе на узбекский, азербайджанский, таджикский и даже дари (язык проживающих в Афганистане таджиков, хазарейцев и чараймаков).

Интернет-издание Ридовка утверждает, что этой программе уже два года, однако в мэрии ее не афишируют. Так, о ней не слышали даже опрошенные изданием сотрудники столичных поликлиник.

Журналисты предполагают, что таким образом власти города пытаются поднять статистику рождаемости в столице. При этом на такую поддержку из бюджета должно уходить около 700 миллионов рублей.

Точных данных о том, сколько ежегодно в столице рождается иностранных граждан ни Росстат, ни ЗАГС не сообщают.