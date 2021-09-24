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12:07, 24 сентября 2021

Суд до конца дня должен избрать меру пресечения экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону

Он был задержан этой ночью прямо в аэропорту на итальянском острове Сардиния.

Суд в ближайшее время определит, оставить ли Пучдемона под стражей, отпустить под домашний арест или под подписку о невыезде.

На родине его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Он бежал из Испании сразу после проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году. В отношении него действует международный ордер на арест. Сегодня утром в Барселоне прошла акция протеста против якобы незаконного задержания Пучдемона. Минтингующие выходили на улицы с неофициальными флагами каталонских сепаратистов и скандировали лозунги в поддержку бывшего лидера автономии.
Соратники политика выбрали ему адвоката, он будет представлять интересы Пучдемона. Защита будет настаивать на том, что постановление о снятии неприкосновенности с бывшего руководителя Каталонии, который пользуется ею как депутат Европарламента, устарело.

Суд также рассмотрит, есть ли основания для выдачи Пучдемона Испании.


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