Суд до конца дня должен избрать меру пресечения экс-главе Каталонии Карлесу Пучдемону

Он был задержан этой ночью прямо в аэропорту на итальянском острове Сардиния.

Суд в ближайшее время определит, оставить ли Пучдемона под стражей, отпустить под домашний арест или под подписку о невыезде.

На родине его обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств. Он бежал из Испании сразу после проведения референдума о независимости Каталонии в 2017 году. В отношении него действует международный ордер на арест. Сегодня утром в Барселоне прошла акция протеста против якобы незаконного задержания Пучдемона. Минтингующие выходили на улицы с неофициальными флагами каталонских сепаратистов и скандировали лозунги в поддержку бывшего лидера автономии.

Соратники политика выбрали ему адвоката, он будет представлять интересы Пучдемона. Защита будет настаивать на том, что постановление о снятии неприкосновенности с бывшего руководителя Каталонии, который пользуется ею как депутат Европарламента, устарело.

Суд также рассмотрит, есть ли основания для выдачи Пучдемона Испании.