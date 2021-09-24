За сутки в России от последствий коронавируса скончались 828 человек

Это максимальный показатель за все время пандемии. Новых случаев заражения выявлено более 21 тысячи. На Москву приходится около 3-х тысяч – это меньше, чем накануне.

«Резких скачков заболеваемости из-за распространения коронавируса в России не будет, но тенденция к ее росту сохранится еще долгое время», — сказал в эфире

«Эха Москвы» доктор медицинских наук Василий Власов. Власов добавил, что значительная доля заболевших ранее была вакцинирована.

Этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в прошлом году, считает замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что многое будет зависеть от самих граждан. Масочный режим никто не отменял. Горелов отметил, что в России вакцинировались 40 миллионов человек, однако это мало для создания коллективного иммунитета.