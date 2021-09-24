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11:36, 24 сентября 2021

Центризбирком не удовлетворил жалобу партии «Яблоко» с требованием признать недействительными итоги выборов в Госдуму

На сегодняшнем заседании ЦИК должен утвердить окончательные итоги голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября. Ранее президент России Владимир Путин благодарил граждан России за высокую явку на выборах. Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают все, чтобы оправдать ожидания избирателей. 


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