Центризбирком не удовлетворил жалобу партии «Яблоко» с требованием признать недействительными итоги выборов в Госдуму

На сегодняшнем заседании ЦИК должен утвердить окончательные итоги голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября. Ранее президент России Владимир Путин благодарил граждан России за высокую явку на выборах. Путин выразил надежду, что депутаты Госдумы нового созыва сделают все, чтобы оправдать ожидания избирателей.
2021-09-24T11:36:24+03:00
2021-09-24T12:42:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908930-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:36, 24 сентября 2021
Загрузка комментариев...