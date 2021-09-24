В Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили акцию протеста против задержания на Сардинии Карлеса Пучдемона

В Барселоне сторонники независимости Каталонии устроили сегодня акцию протеста против задержания на Сардинии бывшего главы правительства автономии Карлеса Пучдемона. Изначально они хотели собраться у здания посольства Италии, однако полиция туда их не пустила. В результате участники протеста перекрыли движение по одной из улиц. Пучдемона на родине обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Он скрывается от испанского правосудия уже несколько лет.