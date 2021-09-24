Компания «Новатэк» выясняет обстоятельства ареста в США одного из топ-менеджеров компании, но при этом считает, что вся эта ситуация не окажет никакого воздействия на ее деятельность. Минюст США предъявил обвинение в налоговых преступлениях зампреду правления «Новатека» Марку Джитвэю. Акции «Новатека» на бирже в Москве сегодня потеряли в цене не менее 4%.
2021-09-24T11:33:25+03:00
2021-09-24T11:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 24 сентября 2021
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