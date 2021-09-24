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11:05, 24 сентября 2021

В Кемеровской области двое полицейских стали фигурантами уголовного дела о халатности

Их обвиняют в плохом административном надзоре за ранее судимым Виктором Пестерниковым, которого подозревают в изнасиловании и убийстве двух школьниц, передает ТАСС со ссылкой на информированные источники. Имена полицейских не называются. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет. 


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