Стоимость акций «Новатэк» на Московской бирже падает из-за новостей об аресте в США ее финансового директора

Стоимость акций газовой компании «Новатэк» на Московской бирже падает из-за новостей об аресте в США ее финансового директора. Марка Джитвея американские власти обвиняют в мошенничестве и сокрытии активов для того, чтобы не платить налоги.

Ценные бумаги «Новатэка» на старте просели более чем на 3%: на пике падение достигало даже 4%. Сейчас, правда, оно замедлилось. По состоянию на 10:35 стоимость акций падает примерно на 1,5%.

Сообщения об аресте главного финансового директора «Новатэка» Марка Джитвея пришли этой ночью. Ему в США грозит внушительный тюремный срок – вплоть до 20 лет заключения. Статья обвинения при этом – самая тяжелая. По версии американских властей, Джитвей более 10 лет скрывал принадлежащие ему активы на офшорных счетах: на пике их объем доходил до 93 млн долларов. Как утверждают в Вашингтоне, чтобы не декларировать эти средства и не платить налоги, владельцем этих средств менеджер указывал свою жену – гражданку России.

Слушания по делу против Джитвея возобновятся сегодня: американские прокуроры просят установить для него залог в 80 млн долларов. Кроме того, в качестве условий для его возможного освобождения они запросили установку электронного браслета для отслеживания обвиняемого, а также двух поручителей.

ское гражданство, при этом в посольство России за консульской помощью, как передает агентство ТАСС, он не обращался. В самом «Новатэке» уголовное дело против Джитвея пока не комментируют.