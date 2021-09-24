«Ридовка»: Мэрия Москвы зазывает мигрантов, обещая по двадцать тысяч рублей за каждого рожденного в столице ребенка

Мэрия Москвы зазывает иностранных мигрантов, обещая им по двадцать тысяч рублей за каждого рожденного в столице ребенка, пишет интернет-издание «Ридовка». Оно отмечает, что стенды с надписью: «Москва дарит подарки» есть во многих московских роддомах. На них размещены буклеты на иностранных языках, в том числе на казахском, киргизском и таджикском. Сколько иностранных граждан рожает в Москве, Росстат и столичный ЗАГС не сообщают. Постановление о выплатах на детей, рожденных в Москве, было подписано столичным правительством в феврале 2020 года.
2021-09-24T10:34:33+03:00
2021-09-24T10:40:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:34, 24 сентября 2021
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