Цена на нефть достигла максимального значения за последние три года

Стоимость ноябрьского фьючерса на марку Brent выросла до 77,5 долларов за баррель. Цены растут четвертый день подряд. Эксперты отмечают, что на сырьевой рынок позитивно влияют данные по запасам нефти в США, а также ослабление американской валюты.
2021-09-24T10:33:37+03:00
2021-09-24T10:40:52+03:00
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10:33, 24 сентября 2021
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