На Эльбрусе спасатели в течение дня планируют начать спуск тел погибших альпинистов

МЧС ранее подтвердила гибель пяти человек. Четырнадцать удалось спасти. У большинства из них сильное обморожение, и они нуждаются в помощи медиков. Туристы потерялись у вершины Эльбруса в двадцатиградусный мороз. Спасательная операция была осложнена тем, что видимость в этом районе не более одного метра.
2021-09-24T10:05:50+03:00
2021-09-24T10:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 24 сентября 2021
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