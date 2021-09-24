На Эльбрусе спасатели в течение дня планируют начать спуск тел погибших альпинистов

МЧС ранее подтвердила гибель пяти человек. Четырнадцать удалось спасти. У большинства из них сильное обморожение, и они нуждаются в помощи медиков. Туристы потерялись у вершины Эльбруса в двадцатиградусный мороз. Спасательная операция была осложнена тем, что видимость в этом районе не более одного метра.