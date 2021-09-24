ФСБ рапортует о ликвидации крупнейшего канала поступления синтетических наркотиков в Россию

На территории ряда областей, в частности в Подмосковье, задержано в общей сложности пять человек. Как утверждается, в их числе и организатор сбыта наркотиков, который занимался координацией с территории Турции. Продавали наркотические средства через Интернет.
2021-09-24T10:04:43+03:00
2021-09-24T10:27:42+03:00
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10:04, 24 сентября 2021
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