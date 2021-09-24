Бывшего главу испанского региона Каталонии арестовали в Италии

Карлоса Пучдемона задержали в аэропорту по прилету на остров Сардиния. Его адвокат уверен, что это сделано незаконно, так как ордер на арест был приостановлен решением Суда Европейского союза.

На Сардинии у Пучдемона был запланирован ряд встреч, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии. Сам же он бежал из Испании в 2017 году после проведения непризнанного Мадридом референдума о независимости Каталонии. После побега его избрали депутатом Европарламента, и он получил иммунитет от преследований. Однако этим летом неприкосновенность сняли.

Сегодня апелляционный суд Италии рассмотрит законность задержания и примет решение: освободить или выдать политика испанским властям.

На родине Пучдемон обвиняется в подстрекательстве к мятежу и государственных растратах.