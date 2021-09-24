Задержанный в США зампред правления компании «Новатек» Марк Джитвэй пока не обращался за помощью к дипломатам России

Задержанный в США зампред правления российской газовой компании «Новатек» Марк Джитвэй пока не обращался за помощью к дипломатам России, сообщили ТАСС в посольстве в Вашингтоне. Ранее было объявлено, что минюст США обвиняет бизнесмена в налоговых преступлениях. Он, в частности, уклонялся от уплаты налогов. Не предоставлял информацию о своих средствах в оффшорах и скрывал сведения о доходах. По каждому из обвинений Джитвэю грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы. Предприниматель работает в России с середины 90-х годов. Несколько лет назад он получил российское гражданство.

Экономист Сергей Алексашенко считает, что арестом топ-менеджера «Новатека» могут воспользоваться американские спецслужбы. Алексашенко уверен, что компания «Новатек» представляет большой интерес для финансовой разведки США.

Отметим, что в самой компании арест Джитвэя пока не прокомментировали.