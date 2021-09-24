СМИ: США выделят один миллиард долларов Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО «Железный купол»

Соединенные Штаты выделят один миллиард долларов Израилю на закупку ракет, необходимых для системы ПРО «Железный купол», сообщает издание Hill. По ее данным, Палата представителей Конгресса США одобрила соответствующий законопроект. В конце лета президент Джо Байден пообещал оказать Израилю помощь на встрече с премьер-министром Нафтали Беннетом.
2021-09-24T09:36:17+03:00
2021-09-24T09:44:23+03:00
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09:36, 24 сентября 2021
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