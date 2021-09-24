Окончательные итоги парламентских выборов подведут сегодня в России

Политолог Глеб Павловский ранее в эфире «Эха Москвы» высказал мнение, что результаты этих выборов не имеют отношения к вопросу о распределении власти и скорее носят ритуальный характер. Глеб Павловский добавил, что в предстоящие пять лет после избрания новой Думы ее работа будет обеспечивать транзит власти Владимира Путина.
2021-09-24T09:35:22+03:00
2021-09-24T09:44:04+03:00
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09:35, 24 сентября 2021
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