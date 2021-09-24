Замдиректора НИИ эпидемиологии: Этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в 2020-м

Этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в прошлом году, считает замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что многое будет зависеть от самих граждан. Масочный режим никто не отменял. Горелов отметил, что в России вакцинировались 40 миллионов человек, однако это мало для создания коллективного иммунитета.