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09:34, 24 сентября 2021

Замдиректора НИИ эпидемиологии: Этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в 2020-м

Этой осенью заболеваемость из-за распространения коронавируса будет ниже, чем в прошлом году, считает замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов. В интервью агентству РИА Новости он сказал, что многое будет зависеть от самих граждан. Масочный режим никто не отменял. Горелов отметил, что в России вакцинировались 40 миллионов человек, однако это мало для создания коллективного иммунитета. 


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