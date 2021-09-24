Суд в Москве признал бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России виновным в получении взятки и назначил ему четыре года колонии строгого режима, сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Помимо Алексея Иванова, по этому делу осужден предприниматель Алексей Копейкин. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки в 4,5 миллиона рублей.
2021-09-24T09:32:33+03:00
2021-09-24T09:42:53+03:00
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09:32, 24 сентября 2021
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