Суд в Москве признал бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России виновным в получении взятки и назначил ему четыре года колонии строгого режима, сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. Помимо Алексея Иванова, по этому делу осужден предприниматель Алексей Копейкин. Его признали виновным в посредничестве при передаче взятки в 4,5 миллиона рублей.