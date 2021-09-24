Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет страны, который предусматривает ужесточение санкций в отношение России. Новые ограничения касаются российского госдолга и газопровода «Северный поток-2». Также предполагаются санкции в отношение 35-ти россиян, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушению прав человека. Теперь проект оборонного бюджета должен рассмотреть Сенат, после чего документ будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.