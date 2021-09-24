В США арестовали заместителя председателя правления «Новатэка» Марка Джетвея

Его обвиняют в сокрытии активов и неуплате налогов.

Следствие утверждает, что в частности, Джетвей в период с 2005 по 2016 годы скрывал принадлежащие ему активы, используя офшоры. Максимально значение на этих счетах в разное время превышало 90 миллионов долларов. В Минюсте США уверены, что Марк Джетвей скрывал доходы умышленно, на это указывает тот факт, что бенефициаром счетов он указывал свою российскую жену.

Между тем, прокурор штата Флорида уже запросил установить для арестованного залог в размере 80 миллионов долларов. Еще одним условием для возможного освобождения зампреда правления компании является наличие двух поручителей и отслеживание местонахождения обвиняемого при помощи электронного браслета.

Прокуроры опасаются, что Джетвей может сбежать в Россию, гражданство которой ему по указу президента Владимира Путина выдали еще в 2019 году. При этом у Вашингтона нет договора с Москвой об экстрадиции.

По каждому из обвинений зампреду правления «Новатэк» грозит от 5 до 20 лет лишения свободы.