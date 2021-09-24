Суд должен начать рассмотрение иска бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к Сергею Шнурову

Хамовнический суд Москвы должен начать рассмотрение иска бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к основателю группу Сергею Шнурову. Адвокат Роман Лалаян ранее говорил изданию Life, что певица не смогла получить почти двадцать миллионов рублей за исполнение песен в составе группы. Роман Лалаян отметил, что сумма иска может только увеличиться, а не уменьшиться. Отметим, что Сергей Шнуров претензии в свой адрес не принимает.
2021-09-24T08:35:50+03:00
2021-09-24T09:50:38+03:00
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08:35, 24 сентября 2021
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