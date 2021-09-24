Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в оперативных службах. На борту находились четыре человека, их судьба пока неизвестна. Вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ.
2021-09-24T08:35:00+03:00
2021-09-24T08:43:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2908844-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:35, 24 сентября 2021
Загрузка комментариев...