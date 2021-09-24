Обломки вертолета Ка-27, пропавшего на Камчатке, обнаружены в труднодоступной местности, сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источники в оперативных службах. На борту находились четыре человека, их судьба пока неизвестна. Вертолет, по предварительным данным, принадлежит ФСБ.