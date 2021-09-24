В МЧС подтверждают гибель пяти альпинистов на Эльбрусе

Четырнадцать человек удалось спасти. Сейчас их осматривают медики. Группа из девятнадцати альпинистов запросила помощь минувшим вечером. Они находились на высоте в пять тысяч метров и выше. Спасательная операция проходила при температуре воздуха -20 градусов и видимости не более одного метра.
2021-09-24T08:34:37+03:00
2021-09-24T08:34:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:34, 24 сентября 2021
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