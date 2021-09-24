Глобальная забастовка, посвященная климатическим изменениям, как ожидается, пройдет сегодня в разных странах

Ранее экоактивистка Грета Тунберг призывала людей выходить на улицы из-за бездействия властей в сфере охраны природы. По данным Греты Тунберг, в акциях протеста примут участие жители более тысячи населенных пунктов по всему миру. Пройдут ли такие мероприятия в России, неизвестно.