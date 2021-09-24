СМИ: Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон задержан в Италии по постановлению Верховного суда Испании

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, по данным ряда СМИ, задержан в Италии по постановлению Верховного суда Испании. Он приехал на Сардинию для встречи с местными политиками и участия в фольклорном фестивале. На родине Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств. Он скрывается от испанского правосудия с 2017 года.
2021-09-24T08:33:40+03:00
2021-09-24T08:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:33, 24 сентября 2021
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