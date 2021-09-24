Безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию в Афганистане и другие вопросы обсудят на саммите в Вашингтоне

Безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе, ситуацию в Афганистане после прихода талибов к власти и другие вопросы обсудят сегодня на саммите в Вашингтоне. В нём примут участие лидеры США, Индии, Японии и Австралии.

Главы стран-участниц четырёхстороннего диалога по безопасности проведут первый очный саммит. Премьеры Индии, Австралии и Японии прилетают в Вашингтон лично обсудить с президентом США ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая меняется стремительно и создаёт новые угрозы для членов неформального альянса QUAD. Джо Байден первым делом хочет поговорить с союзниками и партнёрами о растущем влиянии Китая в регионе и как этому противостоять. По мнению американского президента нужно развивать региональную инфраструктуру, которая могла бы конкурировать с Пекином. Лидеры США, Индии, Японии и Австралии обсудят также ситуацию в Афганистане, в том числе формирование талибами нового правительства, ключевые фигуры в нём имеют многолетний опыт террористической войны с Индией. Политики также не обойдут вниманием совместную борьбу с коронавирусом и глобальным потеплением, в числе тем и партнёрство в области новых технологий и киберпространства, сообщили в Белом доме.

Четырёхсторонний саммит в столице США станет последним для японского премьера. Очень скоро Ёсихидэ Суга оставит пост главы правительства.

Талибан — запрещенная в РФ террористическая организация