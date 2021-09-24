Readovka: Мэрия Москвы выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице

Мэрия Москвы выплачивает мигрантам по 20 тысяч рублей за рождение каждого ребенка в столице. На это ежегодно уходит по 700 миллионов рублей. Об этом пишет новостной портал Readovka. Издание обнаружило в московских роддомах стенды и буклеты на иностранных языках, где крупно выделено упоминание про выплату. Также эти материалы размещены на сайты «Роды в Москве» и переведены на несколько языков. Издание предполагает, что такими мерами могут улучшать статистику рождаемости.