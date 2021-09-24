Число погибших на Эльбрусе альпинистов, по уточненным данным, возросло до пяти

Еще 14 человек удалось спасти.

В общей сложности на гору пытались подняться 20 человека, среди них в том числе были жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска. На высоте в 5400 метров из-за снежной бури они запросили помощь у спасателей. Как выяснилось позднее, один из участников группы сломал ногу, а остальные устали и начали идти медленнее.

Организатор похода Денис Алимов утверждает, что после этого альпинисты разделились на три отряда – те, кто идет медленно, и те, кто готов сохранять изначальный темп. Отмечается, что все участники похода были старше 30 лет, ни у кого из них не было опыта.

Между тем, представитель поисково-спасательного отряда в интервью ТАСС рассказал, что один из гидов бросил группу и ушел вниз, его по пути встретили спасатели. Денис Алимов в свою очередь заверил, что группу сопровождали четверо профессиональных альпинистов.

Один из горных проводников рассказал «Российской газете», что трагедия могла произойти из-за того, что в группе было слишком мало гидов, которые к тому же пренебрегли графиком восхождения.

По факту произошедшего начата доследственная проверка, сообщили в региональном СК.