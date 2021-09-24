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07:34, 24 сентября 2021

Переговоры правительства и оппозиции Венесуэлы должны возобновиться сегодня в Мексике

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее сообщил об открытости венесуэльских властей для обсуждения при посредничестве других стран: «Мы готовы к диалогу для рассмотрения вопросов реалистичной, объективной, подлинно венесуэльской повестки дня, которые необходимо решить для достижения частичных соглашений о мире, суверенитете и отмене преступных санкций против Венесуэлы. Мы уже сообщили и представителям оппозиции, и международным посредникам, что готовы ехать в Мексику на переговоры».

В мае лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил начать переговоры между политическими силами страны при участии международного сообщества, чтобы найти выход из кризисной ситуации. Посредником на переговорах будет выступать Норвегия.


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