Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона арестовали в Италии

Его задержали прямо в аэропорту — сразу после прилета на Сардинию. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на адвоката политика Гонсало Бойе. Пучдемон бежал из Испании в 2017 году после проведения референдума о независимости региона, который в Мадриде признали незаконным. В отношении него действует европейский ордер на арест. По данным СМИ, на Сардинии у него планировались встречи, в том числе со сторонниками независимости острова от Италии. Теперь, как о ожидается, Пучдемон уже сегодня предстанет перед апелляционным судом города Сассари, которому предстоит определить, есть ли основания для его выдачи Испании.
2021-09-24T07:33:48+03:00
2021-09-24T07:33:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 24 сентября 2021
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