Хамовнический суд Москвы сегодня начнёт рассмотрение иска бывшей участницы группы Ленинград к лидеру коллектива

Хамовнический суд Москвы сегодня начнёт рассмотрение по существу иска бывшей участницы группы Ленинград к лидеру коллектива Сергею Шнурову. С него Алиса Вокс, исполнявшая песню про «Лабутены» и другие хиты, требует почти 20 миллионов рублей.

Подать иск в суд Алиса Вокс решила спустя пять с лишним лет после ухода из группы Ленинград. Певица, которая последние годы работает сольно, хочет взыскать миллионы рублей за исполнение песен «Экспонат», «Сумка», «Патриотка», благодаря которым она стала известной на всю страну. Всего Вокс заявила права на 39 треков. Отметим, что о её иске стало известно в июне, всего за несколько месяцев до выхода четвёртого сольного альбома певицы. По словам экс-солистки Ленинграда, решение отсудить 19 с половиной миллионов рублей — а именно столько указано в иске к Сергею Шнурову – к ней пришло после знакомства с юристом Романом Лалаяном. В ходе их беседы, как пояснила артистка в инстаграме, возник вопрос почему за долгое время нахождения в группе «Ленинград», Вокс не получила никаких исполнительских сборов, на которые она по закону имеет полное право. Лидер группы на вопрос о предстоящем суде дал понять журналистам, что Вокс не получит никаких денег. В подробности Шнуров вдаваться не стал.

В группе Ленинград Алиса Вокс проработала больше трёх лет. Её новый альбом вышел ранее в этом месяце и по звучанию он сильно напоминает коллектив, где раньше пела вокалистка. Ко всему прочему, диск называется «Алиса из Ленинграда».