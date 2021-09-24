Навальный раскритиковал руководство IT-гигантов и других компаний, которые удалили в дни выборов его приложение УГ

Политик Алексей Навальный раскритиковал руководство IT-гигантов и других компаний, которые удалили в дни выборов его приложение Умное голосование.

Навальный назвал лжецами и лицемерами менеджмент компаний Гугл и Эппл, а также владельца Телеграма Павла Дурова, который расстроил и разочаровал его в особенности. В своем Инстаграме Навальный обвинил бизнесменов в том, что ради наживы они покорно превратились в помощников Владимира Путина. Замалчивание деталей процесса и давления со стороны властей Навальный сравнил с пособничеством терроризму. Кроме того, он призвал персонал компаний, который назвал хорошими и честными людьми, «не мириться с трусостью своих боссов». В чем именно должна состоять их непокорность Навальный не уточнил. Павлу Дурову он напомнил как боролся, в том числе публично, против блокировки Телеграма и добавил, что поступил бы также и теперь, потому, что тем самым он отстаивает не личную приязнь, а свои принципы.



Ранее в Совете Федерации сотрудникам компаний, которые оставят без внимания требования властей пригрозили наказанием вплоть до уголовного.