В Москве начали задерживать участников протестной акции КПРФ, которая прошла в понедельник на Пушкинской площади

В их числе оказался муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов.

Помимо Власова, задержали и затем выпустили с протоколами еще несколько человек. Ивана Шматина, доверенное лицо кандидата в Госдуму Михаила Лобанова, оставили в отделении на ночь до суда. Кандидат в Госдуму от КПРФ Сергей Курганский, которого доставили в ОВД «Донской», перестал выходить на связь. Еще к нескольким активистам домой приходила полиция — в том числе, к двум журналистам, которые освещали акцию с пресс-картами и редакционными заданиями.

Акция КПРФ прошла на следующий день после выборов. В ней приняли участие около 200 человек. Участники обвиняли власти в фальсификациях — в частности, в махинациях с результатами электронного голосования в Москве.