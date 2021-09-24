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07:03, 24 сентября 2021

Московское отделение КПРФ собирается подать иск в Верховный суд с требованием отменить результаты ДЭГ по столице

Московское отделение КПРФ собирается сегодня подать иск в Верховный суд с требованием отменить результаты электронного голосования по столице.

Руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил, что впервые за все время проведения выборов коммунисты не признают результаты голосования. В связи с чем, от всех московских кандидатов, участвовавших в выборах, будет подан коллективный иск. Депутат видит конечной целью обращения в суд отмену результатов электронного голосования. По его словам, ряд других кандидатов от КПРФ готовят отдельные иски по нарушениям в их округах. Также все вместе они будут требовать полного запрета на дистанционное голосование в будущем.
Лидер партии Геннадий Зюганов уверен, что у 7 кандидатов-коммунистов в Москве украли победу. Они, по его словам, лидировали в половине одномандатных округов после подсчета бумажных бюллетеней.

В партии отметили, что готовы дойти до Конституционного суда. По словам коммунистов, это настроение особенно обострилось на фоне разговоров об установлении электронного голосования по всей стране к выборам президента.



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