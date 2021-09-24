Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение иска бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к Шнурову

Хамовнический суд Москвы сегодня начнет рассмотрение иска бывшей солистки группы «Ленинград» Алисы Вокс к лидеру коллектива Сергею Шнурову. Ранее ее адвокат Роман Лалаян рассказал изданию «Life», что певица не получила почти 20 миллионов рублей за исполнение песен в составе группы.

Лалаян отметил, что сумма исковых требований может быть изменена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.