Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, который предусматривает санкции на вторичный рынок российских долговых бумаг и новые ограничения против «Северного потока-2». Согласно поправкам, американцам запрещается проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян из списка Навального.
2021-09-24T06:47:28+03:00
2021-09-24T06:47:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:47, 24 сентября 2021
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