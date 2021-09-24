Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета, который предусматривает санкции на вторичный рынок российских долговых бумаг и новые ограничения против «Северного потока-2». Согласно поправкам, американцам запрещается проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян из списка Навального.