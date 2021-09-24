Михаил Дегтярев официально вступил в должность губернатора Хабаровского края

Церемония прошла в Хабаровском краевом музыкальном театре. С середины июля прошлого года Дегтярев временно исполнял обязанности губернатора. До назначения на этот пост он был депутатом Госдумы от ЛДПР. Регионом руководил его однопартиец Сергей Фургал. Прошлым летом его обвинили в организации преступной группировки и причастности к убийствам предпринимателей. Фургала арестовали, вину он не признает. Вскоре после его задержания в Хабаровском крае начались многочисленные протесты, местные жители требовали прозрачного судебного процесса над бывшим губернатором. Они также были недовольны назначением Дегтярева. Протестные акции продолжались до декабря прошлого года.
2021-09-24T06:34:15+03:00
2021-09-24T06:34:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 24 сентября 2021
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