Михаил Дегтярев официально вступил в должность губернатора Хабаровского края

Церемония прошла в Хабаровском краевом музыкальном театре. С середины июля прошлого года Дегтярев временно исполнял обязанности губернатора. До назначения на этот пост он был депутатом Госдумы от ЛДПР. Регионом руководил его однопартиец Сергей Фургал. Прошлым летом его обвинили в организации преступной группировки и причастности к убийствам предпринимателей. Фургала арестовали, вину он не признает. Вскоре после его задержания в Хабаровском крае начались многочисленные протесты, местные жители требовали прозрачного судебного процесса над бывшим губернатором. Они также были недовольны назначением Дегтярева. Протестные акции продолжались до декабря прошлого года.