Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в Хабаровском краевом музыкальном театре.
Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77% избирателей.
Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края
Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в Хабаровском краевом музыкальном театре.