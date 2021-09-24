Михаил Дегтярев вступил в должность губернатора Хабаровского края

Победивший на выборах главы Хабаровского края Михаил Дегтярев вступил в должность. Церемония инаугурации проходит в Хабаровском краевом музыкальном театре.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовало 56,77% избирателей.