Окончательные итоги парламентских выборов подведут сегодня в России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что современные системы наблюдения позволили в несколько раз сократить число нарушений на выборах. Скрыть незаконные действия в ходе голосования стало невозможно, заверила председатель ЦИКа.

ЦИК по итогам избирательной кампании представит свои соображения законодателям и в Кремль, добавила Памфилова.