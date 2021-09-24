Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что современные системы наблюдения позволили в несколько раз сократить число нарушений на выборах. Скрыть незаконные действия в ходе голосования стало невозможно, заверила председатель ЦИКа.
ЦИК по итогам избирательной кампании представит свои соображения законодателям и в Кремль, добавила Памфилова.
Окончательные итоги парламентских выборов подведут сегодня в России
Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что современные системы наблюдения позволили в несколько раз сократить число нарушений на выборах. Скрыть незаконные действия в ходе голосования стало невозможно, заверила председатель ЦИКа.