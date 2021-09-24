Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве локализован

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Информация о возгорании поступила в 2 часа ночи. Площадь пожара составила тысячу кв.м. Огонь распространился по кровле и третьему этажу. Началось обрушение. Были эвакуированы около 100 человек. В Минобороны сообщили, что пострадавших нет.