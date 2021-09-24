Пожар в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве локализован

Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Информация о возгорании поступила в 2 часа ночи. Площадь пожара составила тысячу кв.м. Огонь распространился по кровле и третьему этажу. Началось обрушение. Были эвакуированы около 100 человек. В Минобороны сообщили, что пострадавших нет.
2021-09-24T06:20:36+03:00
2021-09-24T06:20:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:20, 24 сентября 2021
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