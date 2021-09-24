Поисково-спасательная операция на Эльбрусе длилась более 7 часов

Более семи часов спасатели осуществляли поиски и эвакуацию группы альпинистов, запросившей помощи с высоты более 5 тыс. метров на Эльбрусе.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте более 5 тыс. метров на Эльбрусе, запросила помощь у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. Пять альпинистов из группы погибли, еще 14 человек удалось спасти.