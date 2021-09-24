Глобальная забастовка, посвященная климатическим изменениям, как ожидается, пройдет сегодня в разных странах

Ранее экоактивистка Грета Тунберг призвала людей выходить на улицы из-за бездействия властей в сфере охраны природы: «Снова и снова лидеры сегодня показывают, что они не заботятся о будущем — по крайней мере, совсем не похоже на то. Они говорят, что слушают нас, молодых, но это явно не так. Они доказали это снова. И поэтому мы вернемся на улицы. Полтора года были очень странными из-за пандемии, но, конечно, наш климатический кризис не исчез. Сейчас необходимо действовать даже быстрее, чем раньше. Мы вернемся на улицы, чтобы показать, что мы по-прежнему требуем климатической справедливости и действий по борьбе с изменением климата».

Грета Тунберг также сообщила, что к акциям протеста присоединятся более 1000 населенных пунктов по всему миру.